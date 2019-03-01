Тест на работоспособность сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S10 при царапинах и трещинах на экране

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything, не смог остаться в стороне от новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10.

Особое интерес у него вызвал сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Блогер очень хотел выяснить, будет ли работать ультразвуковой датчик, если стекло над ним поцарапать. Смартфон поставляется с пластиковой защитной плёнкой на экране, поскольку со сторонними аксессуарами сканер может сбоить. Для тестов её пришлось снять.

Сканер оказался очень быстрым, он срабатывает почти сразу, как только пользователь прикасается к экрану в нужном месте. После того, как стекло над сканером жестоко поцарапали с помощью инструмента 7-го уровня жесткости по шкале Мооса, намного сильнее, чем это возможно в реальных условиях, сканер продолжил работать быстро и корректно. При царапинах уровня «трещин», нанесённых с помощью инструмента 8-го уровня жесткости по шкале Мооса, сканер работать перестал. То есть, если стекло слегка поцарапается сканер продолжит работать, но трещины приведут его в негодность. Оптические сканеры показали себя не такими надёжными.

Что касается царапин, на защитном стекле дисплея они не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса. Это обычный уровень защиты современных флагманов, в том числе на Android. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану.

При проверке огнём на дисплее появился «ожог» белого цвета только после 30 секунд, но затем он исчез, не оставив следов. Тест на изгиб не оставил на смартфоне повреждений, трещин и искривлений.