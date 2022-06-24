Тестирование Android 13 на смартфонах Samsung может начаться уже в июле

Так, интернет-инсайдеры обнаружили бета-прошивку на базе Android для линейки Galaxy S22. При этом она уже «облагорожена» собственной оболочкой бренда One UI 5.0.

По словам источников, появление прошивки говорит о скором начале её тестирования в Южной Корее и, возможно, прочих странах мира. Предположительно, это должно случиться уже в июле 2022 года.

Напомним, что релиз Android 13 для смартфонов Google Pixel ожидается уже в августе 2022 года. При этом за месяц до этого, в июле, поисковый гигант выпустит свой новый среднебюджетный аппарат — Pixel 6a.