Тестировщики из DxOMark определили, что HONOR X9c — самый автономный смартфон

Эта модель работает на чипе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, а также оснащена 6,78" OLED-экраном с разрешением 2700 х 1224 и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил батарею на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

В ходе тестирования HONOR X9c проработал 55 часов на одном заряде при интенсивном использовании по 7 часов в день. При тестировании в умеренном режиме, когда устройство использовалось по 4 часа в день, смартфон суммарно проработал 89 часов, а в режиме экономим энергии, работая по 2,5 часа в день, гаджет «продержался» 128 часов.

К тому же HONOR X9c в плане автономности проработал 15 часов 25 минут в играх, 29 часов 2 минуты при просмотре видео и 42 часа 23 минуты в режиме разговора по телефону.

Также тестировщики оценили время зарядки устройства. Сообщается, что на полный заряд необходимо 70 минут зарядки.