Тестовая версия новейшей iOS 15 стала доступна всем желающим

Телефоны
Сегодня в 09:26
Тестовая версия новейшей iOS 15 стала доступна всем желающимПолноценный релиз — осенью
Спустя чуть менее месяца после анонса, Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 15. Установить её могут все желающие владельцы iPhone 6S и новее.
Для того, чтобы попробовать новинку, достаточно открыть браузер Safari и войти в систему через свой Apple ID. Затем необходимо выбрать «Enroll Your Devices» в раскрывающемся меню в правом верхнем углу веб-страницы либо дождаться автоматической переадресации.
Далее нужно выбрать iOS или iPadOS и нажать на Profile Downloaded. В окне предупреждения о попытке сайта загрузить профиль конфигурации, нужно выбрать «Allow».
Напомним, что одним из главных нововведений iOS 15 является обновлённый браузер Safari. Также «прокачке» подверглись приложения FaceTime, Карты, Погода и т.д.
Полноценный релиз iOS 15 на iPhone намечен на осень.