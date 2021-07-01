Тестовая версия новейшей iOS 15 стала доступна всем желающим

Для того, чтобы попробовать новинку, достаточно открыть браузер Safari и войти в систему через свой Apple ID. Затем необходимо выбрать «Enroll Your Devices» в раскрывающемся меню в правом верхнем углу веб-страницы либо дождаться автоматической переадресации.

Далее нужно выбрать iOS или iPadOS и нажать на Profile Downloaded. В окне предупреждения о попытке сайта загрузить профиль конфигурации, нужно выбрать «Allow».

Напомним, что одним из главных нововведений iOS 15 является обновлённый браузер Safari. Также «прокачке» подверглись приложения FaceTime, Карты, Погода и т.д.

Полноценный релиз iOS 15 на iPhone намечен на осень.