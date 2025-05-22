Тесты Galaxy S25 Edge: из-за батареи на 3900 мАч смартфон выдает не более 4 часов работы экрана

По данным SamMobile, смартфон с аккумулятором на 3900 мАч держится максимум 4 часа активного экрана — и это без игр, Always On Display и с использованием Wi-Fi.

Несмотря на тонкий корпус (всего 5,8 мм) и крупную паровую камеру охлаждения, S25 Edge заметно греется — на 5–6°C больше, чем другие модели линейки. Причина — мощный, но горячий Snapdragon 8 Elite, который, похоже, не лучшим образом чувствует себя в компактном корпусе.

Авторы сравнивают S25 Edge с Galaxy S10e — последним по-настоящему маленьким флагманом Samsung, у которого тоже были проблемы с батареей. При этом у S25 Edge аккумулятор на 800 мАч больше, но разницы почти нет.

Вывод: красивый, тонкий, но непрактичный. Если вам важна автономность, придётся носить с собой зарядку. Полный обзор SamMobile обещает опубликовать позже.