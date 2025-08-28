Тесты Geekbanch подтвердили оснащение Galaxy Tab S11 Ultra чипсетом Dimensity 9400+

Во время тестирования Galaxy Tab S11 Ultra набрал 2500 баллов в одноядерном тесте и чуть более 8700 баллов в многоядерном тесте. Для сравнения, предыдущая модель, Galaxy Tab S10 Ultra, набрала 2200 баллов в одноядерном тесте и 7500 баллов в многоядерном.

При этом планшет Galaxy Tab S11 Ultra всё ещё медленнее, чем флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, работающий на чипе Snapdragon 8 Elite. Эти устройства набирали порядка 3000 баллов в одноядерных тестах и 9800 баллов в многоядерных.