Опубликовано 28 августа 2025, 23:571 мин.
Тесты Geekbanch подтвердили оснащение Galaxy Tab S11 Ultra чипсетом Dimensity 9400+С высокими показателям в тестах
Недавние утечки о чипсете, на котором будет работать планшет Galaxy Tab S11 Ultra, подтвердились. Портал GSMArena со ссылкой на бенчмарк Geekbench 6.4.0 рассказал о том, что планшет получил чипсет Dimensity 9400+.
© Samsung
Этот чипсет быстрее, чем предыдущая модель, 9400, благодаря ядру Cortex-X925, которое работает на 3,73 ГГц вместо 3,63 ГГц.
Во время тестирования Galaxy Tab S11 Ultra набрал 2500 баллов в одноядерном тесте и чуть более 8700 баллов в многоядерном тесте. Для сравнения, предыдущая модель, Galaxy Tab S10 Ultra, набрала 2200 баллов в одноядерном тесте и 7500 баллов в многоядерном.
При этом планшет Galaxy Tab S11 Ultra всё ещё медленнее, чем флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, работающий на чипе Snapdragon 8 Elite. Эти устройства набирали порядка 3000 баллов в одноядерных тестах и 9800 баллов в многоядерных.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги: