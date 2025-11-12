Тесты GSMArena показали, что iPhone 17 Pro с eSIM работает почти на час дольше модели с физической SIM

То, что в моделях с eSIM и с физическим слотом под SIM-карту установлены аккумуляторы разной емкости — это известный факт, хоть и происходит впервые в истории iPhone.

Так, вариант с eSIM получил батарею на 4252 мАч, тогда как у версии с физической SIM — 3998 мАч, то есть на 6,3% меньше. Но, как выделили в GSMArena, это заметно сказалось на времени работы.