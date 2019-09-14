Тесты опровергли слухи об увеличенной оперативной памяти в iPhone 11 Pro

На странице Weibo AnTuTu опубликовали скриншоты теста трех новинок от Apple, а именно iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, результаты которых не сильно отличаются друг от друга. В первую очередь, это связано с тем, что смартфоны оснащены одинаковым процессором Apple A13 Bionic. По оценке бенчмарка наибольшее количество баллов набрал iPhone 11 Pro Max, что составило 462098 баллов, результаты iPhone 11 составили 456655, чуть выше, чем у iPhone 11 Pro с 455452 баллами. Также, тестирование AnTuTu указало, что все три устройства получили по 4 ГБ оперативной памяти, несмотря на слухи о 6 ГБ в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.