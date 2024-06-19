Тесты показали прирост мощности iPhone 15 Pro Max после обновления до iOS 18

Опубликовано 19 июня 2024, 15:00
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Тесты показали прирост мощности iPhone 15 Pro Max после обновления до iOS 18За счёт новых ядер процессора
Инсайдерский портал 9to5Mac сообщил о результатах теста Core ML Neural Engine, через который провели флагман iPhone 15 Pro Max в бенчмарке Geekbench. Проводилось тестирование мощности смартфона под управлением iOS 17.5.1 и iOS 18.
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Под управлением iOS 17.5.1 нейронный процессор (NPU) iPhone 15 Pro Max набрал 6000 баллов, а после обновления до первой бета-версии iOS 18 — 7816 баллов, что на 25% больше.
Как отмечается, такой прирост производительности объясняется новой архитектурой ML-ядер под названием MLTensor. В Apple ожидают прирост мощности iPhone 15 Pro от 2% до 700% для MobileNet v3 для SSD MobileVit v2 соответственно.
Такой прирост производительности ускорит взаимодействие Pro-моделей iPhone 15 с нейросетями и в целом сделает легче выполнение ряда ИИ-функций.
Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков