Тесты показали прирост мощности iPhone 15 Pro Max после обновления до iOS 18

Под управлением iOS 17.5.1 нейронный процессор (NPU) iPhone 15 Pro Max набрал 6000 баллов, а после обновления до первой бета-версии iOS 18 — 7816 баллов, что на 25% больше.

Как отмечается, такой прирост производительности объясняется новой архитектурой ML-ядер под названием MLTensor. В Apple ожидают прирост мощности iPhone 15 Pro от 2% до 700% для MobileNet v3 для SSD MobileVit v2 соответственно.

Такой прирост производительности ускорит взаимодействие Pro-моделей iPhone 15 с нейросетями и в целом сделает легче выполнение ряда ИИ-функций.