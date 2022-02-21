Тесты Samsung Galaxy S22+ и S22 Ultra показали бессмысленность быстрой зарядки в смартфонах

Для начала, правда, стоит отметить, что базовый Galaxy S22 получил лишь 25-Вт зарядку — она же использовалась в прошлогоднем Galaxy S21. А вот Plus- и Ultra-версии смартфона оснастили уже поддержкой 45- и 65-Вт технологий.

Но, как оказалось, на деле от них нет никакого толка. Результаты тестирования скорости зарядки аппаратов продемонстрировали, что и Samsung Galaxy S22+, и Galaxy S22 Ultra заряжаются примерно одинаковое количество времени как от зарядника на 25, так и от блоков на 45 и 65 Вт: