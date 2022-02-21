Тесты Samsung Galaxy S22+ и S22 Ultra показали бессмысленность быстрой зарядки в смартфонах

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Тесты Samsung Galaxy S22+ и S22 Ultra показали бессмысленность быстрой зарядки в смартфонахЭто явно не обрадует потенциальных покупателей устройств
В этом году Samsung наконец-то добавила по-настоящему быструю зарядку в свои флагманские смартфоны Galaxy S22+ и S22 Ultra. Но насколько быстрее стали заряжаться устройства с приходом долгожданного нововведения?
Для начала, правда, стоит отметить, что базовый Galaxy S22 получил лишь 25-Вт зарядку — она же использовалась в прошлогоднем Galaxy S21. А вот Plus- и Ultra-версии смартфона оснастили уже поддержкой 45- и 65-Вт технологий.
Но, как оказалось, на деле от них нет никакого толка. Результаты тестирования скорости зарядки аппаратов продемонстрировали, что и Samsung Galaxy S22+, и Galaxy S22 Ultra заряжаются примерно одинаковое количество времени как от зарядника на 25, так и от блоков на 45 и 65 Вт:
На графике выше можно увидеть, что Galaxy S22+ заряжается за 1ч 2м от 25-Вт зарядного устройства и за 1ч 1м от 45-Вт. В то же время у Galaxy S22 Ultra эти показатели равны 1ч 4м и 0ч 59м соответственно.
Источник: GSMArena