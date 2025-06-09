The Verge в восторге: Vivo X200 Ultra с 200-мм зумом — почти полноценная камера

The Verge в восторге: Vivo X200 Ultra с 200-мм зумом — почти полноценная камераДля фанатов фотографии — самое то
Смартфон уже считается одним из лучших камерофонов на рынке, но главное новшество — сменный телеобъектив, увеличивающий оптический зум до эквивалента 200 мм.
Это достигается с помощью 2.35-кратного экстендера, установленного поверх штатного 3.7x зума. В итоге получается 8.7-кратный оптический зум — уникальный результат для смартфона.
Журналисты особенно отметили качество снимков при хорошем освещении и выразительный естественный эффект боке. Видео также на высоте — стабилизация позволяет снимать даже на больших фокусных расстояниях.
Однако в условиях слабого освещения результаты хуже, особенно с движущимися объектами.
Минусы — не самое идеальное качество аксессуаров и громоздкость конструкции. Тем не менее, комплект (включая ручку с аккумулятором, фильтры и крепления) позволяет использовать смартфон «почти как камеру», оставаясь компактнее зеркалки.
Стоимость полного набора — $399.