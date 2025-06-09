The Verge в восторге: Vivo X200 Ultra с 200-мм зумом — почти полноценная камера

Смартфон уже считается одним из лучших камерофонов на рынке, но главное новшество — сменный телеобъектив, увеличивающий оптический зум до эквивалента 200 мм.

Это достигается с помощью 2.35-кратного экстендера, установленного поверх штатного 3.7x зума. В итоге получается 8.7-кратный оптический зум — уникальный результат для смартфона.

Журналисты особенно отметили качество снимков при хорошем освещении и выразительный естественный эффект боке. Видео также на высоте — стабилизация позволяет снимать даже на больших фокусных расстояниях.