Телефоны
Опубликовано 09 июня 2025, 10:54
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The Verge в восторге: Vivo X200 Ultra с 200-мм зумом — почти полноценная камера

Для фанатов фотографии — самое то
Эксперты The Verge высоко оценили возможности камеры нового флагмана Vivo X200 Ultra.
The Verge в восторге: Vivo X200 Ultra с 200-мм зумом — почти полноценная камера
© The Verge

Смартфон уже считается одним из лучших камерофонов на рынке, но главное новшество — сменный телеобъектив, увеличивающий оптический зум до эквивалента 200 мм.

Это достигается с помощью 2.35-кратного экстендера, установленного поверх штатного 3.7x зума. В итоге получается 8.7-кратный оптический зум — уникальный результат для смартфона.

Журналисты особенно отметили качество снимков при хорошем освещении и выразительный естественный эффект боке. Видео также на высоте — стабилизация позволяет снимать даже на больших фокусных расстояниях.

The Verge в восторге: Vivo X200 Ultra с 200-мм зумом — почти полноценная камера
© The Verge

Однако в условиях слабого освещения результаты хуже, особенно с движущимися объектами.

Минусы — не самое идеальное качество аксессуаров и громоздкость конструкции. Тем не менее, комплект (включая ручку с аккумулятором, фильтры и крепления) позволяет использовать смартфон «почти как камеру», оставаясь компактнее зеркалки.

Стоимость полного набора — $399.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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