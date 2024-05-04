Тим Кук посетовал на необычайную конкурентность китайского рынка

Две основные причины — ослабление спроса на продукцию Apple во второй по величине экономике мира и жёсткая конкуренция со стороны Huawei Technologies. Кук отметил, что выручка Apple снизилась на 4,3% в годовом исчислении и составила $90,75 млрд. Продажи iPhone как основного фактора выручки компании снизились на 10,5%, до $46 млрд.

При этом снижение продаж отличается во внутренних регионах Китая. Вышеуказанные цифры приведены для азиатского региона. А в Большом Китае, охватывающем материковую часть, Гонконг и Тайвань, которые являются основным двигателем роста Apple в последние годы, выручка вендора за квартал снизилась на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом, до $16,4 млрд.

Несмотря на это Кук заявил, что смотрит на перспективы Apple позитивно и сохраняет «отличную точку зрения на Китай в долгосрочной перспективе». «Я не знаю, как пройдёт каждый квартал и каждая неделя, но в долгосрочной перспективе я придерживаюсь очень позитивной точки зрения», — подчеркнул глава Apple.