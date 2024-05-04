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Опубликовано 04 мая 2024, 12:00
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Тим Кук посетовал на необычайную конкурентность китайского рынка

Выручка компании ощутимо упала
Генеральный директор Apple Тим Кук, ссылаясь на отчёт за завершившийся 30 марта второй квартал 2024 финансового года, посетовал, что Китай — «самый конкурентный рынок в мире» и доходы компании в связи с этим ощутимо упали.
Тим Кук посетовал на необычайную конкурентность китайского рынка

© Ferra.ru

Две основные причины — ослабление спроса на продукцию Apple во второй по величине экономике мира и жёсткая конкуренция со стороны Huawei Technologies. Кук отметил, что выручка Apple снизилась на 4,3% в годовом исчислении и составила $90,75 млрд. Продажи iPhone как основного фактора выручки компании снизились на 10,5%, до $46 млрд.

При этом снижение продаж отличается во внутренних регионах Китая. Вышеуказанные цифры приведены для азиатского региона. А в Большом Китае, охватывающем материковую часть, Гонконг и Тайвань, которые являются основным двигателем роста Apple в последние годы, выручка вендора за квартал снизилась на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом, до $16,4 млрд.

Несмотря на это Кук заявил, что смотрит на перспективы Apple позитивно и сохраняет «отличную точку зрения на Китай в долгосрочной перспективе». «Я не знаю, как пройдёт каждый квартал и каждая неделя, но в долгосрочной перспективе я придерживаюсь очень позитивной точки зрения», — подчеркнул глава Apple.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Китай
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#финансы
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#Apple
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#iPhone
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#продажи