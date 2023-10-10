Тим Кук рассказал, почему нужно покупать iPhone каждый год

Кук отметил, что новые айфоны каждый года покупают прежде всего те, кто этого хочет. Подержанные устройства перепродаются, а из старых смартфонов забирают целые детали и устанавливают в новые гаджеты.

По словам Кука, так Apple заботится об экологии, стремясь к снижению углеродного следа, чему есть достаточно доказательств. На вопрос о том, каким глава компании видит iPhone через 20-30 лет, Кук ответил, что видит гаджет углеродно-нейтральным, но от подробностей уклонился.