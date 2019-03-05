Тинькофф Мобайл предлагает безлимитный доступ к Google Maps в роуминге

Оператор «Тинькофф Мобайл» объявил о запуске возможности безлимитно пользоваться навигацией в Google Maps за границей. Как подчёркивает компания, такая возможность впервые появилась у среди российских мобильных операторов.

Услуга «Навигация Google» позволяет не расходовать в международном роуминге подключенный пакет интернета при просмотре карт Google Maps и построении маршрутов. Таким образом, пользоваться Google Maps за рубежом можно будет и по исчерпании оплаченного трафика.

«Навигация Google» доступна клиентам Тинькофф Мобайла более чем в 150 государствах, среди которых страны СНГ, Европы, Прибалтики и такие популярные туристические и бизнес-направления как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, США, Таиланд, Япония и многие другие. Стоимость безлимитного пользования картами Google Maps составляет от 79 до 249 рублей в сутки в зависимости от страны присутствия.

Подключить услугу можно в мобильном приложении Tinkoff Mobile в разделе «Роуминг». «Навигация Google» автоматически активируется при регистрации в международном роуминге и ежедневно продлевается. Если пользователю в поездке эта опция больше не нужна, он может ее в любой момент отключить. По возвращению в Россию услуга «Навигация Google» самостоятельно прекращает свое действие.