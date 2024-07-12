Tinkoff Pay и Mir Pay могут появиться на iPhone... Но пока лишь в Европе

Опубликовано 12 июля 2024, 07:45
1 мин.
Tinkoff Pay и Mir Pay могут появиться на iPhone... Но пока лишь в ЕвропеЖдем такого же закона в России
Европейский союз вынудил Apple открыть систему мобильных платежей для конкурентов. Таковыми, в теории, могут стать и Tinkoff Pay с Mir Pay.
Действие соглашения распространяются лишь на Европу. В рамках него Apple предоставит доступ к NFC сторонним мобильным кошелькам бесплатно, на 10 лет.
Пользователи смогут установить сторонние кошельки по умолчанию вместо Apple Wallet и использовать функции, такие как двойное нажатие для запуска приложений, Face ID, Touch ID и пароли для аутентификации.
Изменения также включают доступ к NFC в режиме «Host Card Emulation», что позволяет безопасно осуществлять платежи аналогично Apple Pay, но с использованием программных решений.
Отметим, что Apple должна реализовать изменения до 25 июля. Нарушение соглашения может привести к штрафу, который останется в силе на протяжении 10 лет.