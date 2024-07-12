Tinkoff Pay и Mir Pay могут появиться на iPhone... Но пока лишь в Европе

Действие соглашения распространяются лишь на Европу. В рамках него Apple предоставит доступ к NFC сторонним мобильным кошелькам бесплатно, на 10 лет.

Пользователи смогут установить сторонние кошельки по умолчанию вместо Apple Wallet и использовать функции, такие как двойное нажатие для запуска приложений, Face ID, Touch ID и пароли для аутентификации.

Изменения также включают доступ к NFC в режиме «Host Card Emulation», что позволяет безопасно осуществлять платежи аналогично Apple Pay, но с использованием программных решений.

Отметим, что Apple должна реализовать изменения до 25 июля. Нарушение соглашения может привести к штрафу, который останется в силе на протяжении 10 лет.