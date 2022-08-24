Тише едешь — дальше будешь: нашумевший Nothing Phone (1) не получит новейший Android 13 до 2023 года

На фоне этого пользователи начали интересоваться, как скоро апдейт коснётся и Nothing Phone (1)? На этот вопрос сначала ответил глава компании Карл Пей, а затем и представители бренда.

Господин Пей заявил, что «продукт — это нечто большее, чем просто характеристики, функции и номер версии». Чуть позже его слова расшифровали в самой Nothing — в компании заявили, что смартфон получит Android 13 «в первой половине 2023 года».