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Тише едешь — дальше будешь: нашумевший Nothing Phone (1) не получит новейший Android 13 до 2023 года
На прошлой неделе Google начала распространять Android 13 среди смартфонов линейки Pixel. Совсем скоро обновление доберётся и до устройство сторонних брендов.
На фоне этого пользователи начали интересоваться, как скоро апдейт коснётся и Nothing Phone (1)? На этот вопрос сначала ответил глава компании Карл Пей, а затем и представители бренда.
Господин Пей заявил, что «продукт — это нечто большее, чем просто характеристики, функции и номер версии». Чуть позже его слова расшифровали в самой Nothing — в компании заявили, что смартфон получит Android 13 «в первой половине 2023 года».
Они отметили, что прежде чем выпускать столь масштабное обновление, разработчики должны качественно настроить работу системы на смартфоне.
Напомним, что Nothing Phone (1) вышел в конце июля 2022 года. Отличительной особенностью аппарата стал дизайн и система диодов, мигающих в такт рингтонам и уведомлениям.