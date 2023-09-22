Титановый iPhone 15 Pro меняет цвет из-за пота на ладонях

Корпус iPhone 15 Pro в основном состоит из стекла, но получил и матовую титановую рамку, которой вендор заменил глянцевую стальную. И если взять устройство в руки без чехла, на титановой рамке отчётливо видны следы прикосновения. Кроме того, в месте прикосновения корпус временно меняет цвет, появляются пятна. Но виноватыми по логике компании являются сами пользователи: виной всему пот и жир на коже рук.

Новые советы Apple по очистке корпуса iPhone 15 Pro подсказывают, что для приведения цвета в норму, нужно протереть корпус мягкой и слегка влажной тканью без ворса. Указаний об использовании фирменных салфеток Apple или каких-либо специальных средств не приводится.