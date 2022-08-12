То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару дней

Казалось бы, индустрия получила достаточно необычных устройств, можно передохнуть. Но в Motorola так не считали, поэтому компания решила показать свой вариант смартфона будущего — Moto Razr 2022.

Устройство также может похвастаться 6,7-дюймовым гибким OLED-дисплеем. Он поддерживает HDR10+, а также частоту обновления 144 Гц. Внешний экран имеет более скромные размеры — 2,7 дюйма.