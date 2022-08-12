То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару дней

То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару днейИ это даже не самый худший вариант
Казалось бы, индустрия получила достаточно необычных устройств, можно передохнуть. Но в Motorola так не считали, поэтому компания решила показать свой вариант смартфона будущего — Moto Razr 2022.
Устройство также может похвастаться 6,7-дюймовым гибким OLED-дисплеем. Он поддерживает HDR10+, а также частоту обновления 144 Гц. Внешний экран имеет более скромные размеры — 2,7 дюйма.
Селфи-камера новинки может делать фото в разрешении 32 Мп, в то время как главная камера основного модуля — в 50 Мп.
В основу смартфона лёг топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. И это большой прорыв для серии, так как предыдущие модели оснащались среднебюджетными процессорами линейки Snapdragon 7ХХ.
Всего в продажу поступит три версии Moto Razr 2022: 8/128 ГБ за 890 долларов, 8/256 ГБ за 965 долларов и 12/512 ГБ за 1085 долларов.