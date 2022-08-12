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То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару дней

И это даже не самый худший вариант
10 августа состоялась презентацию Galaxy Unpacked, на которой Samsung представила складные Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Затем, 11 августа, Xiaomi показал свой смартфон с гибким дисплеем — Mix Fold 2.
То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару дней

Казалось бы, индустрия получила достаточно необычных устройств, можно передохнуть. Но в Motorola так не считали, поэтому компания решила показать свой вариант смартфона будущего — Moto Razr 2022.

Устройство также может похвастаться 6,7-дюймовым гибким OLED-дисплеем. Он поддерживает HDR10+, а также частоту обновления 144 Гц. Внешний экран имеет более скромные размеры — 2,7 дюйма.

То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару дней

Селфи-камера новинки может делать фото в разрешении 32 Мп, в то время как главная камера основного модуля — в 50 Мп.

В основу смартфона лёг топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. И это большой прорыв для серии, так как предыдущие модели оснащались среднебюджетными процессорами линейки Snapdragon 7ХХ.

То пусто, то густо: вышел ещё один складной флагман. Это третий смартфон с гибким экраном за последние пару дней

Всего в продажу поступит три версии Moto Razr 2022: 8/128 ГБ за 890 долларов, 8/256 ГБ за 965 долларов и 12/512 ГБ за 1085 долларов.

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