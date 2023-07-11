Точечные изменения и мощная начинка: представлен «прозрачный» смартфон Nothing Phone (2)

Новинка продолжает развивать концепцию прозрачного дизайна, заложенную в первой версии устройства. Смартфон отличается улучшенной начинкой и некоторыми изменениями в дизайне.

Одно из самых нововведений во внешнем виде — вырез для фронтальной камеры. Теперь он расположен в центре экрана, а не в углу.

Световые элементы Glyph также были разделены на несколько дополнительных частей, а количество зон подсветки увеличено до 33.

Теперь пользователи могут создать свой уникальный рингтон, используя подсветку и фирменные звуки. Смартфон будет доступен в двух цветах: белом и новом сером.

Nothing Phone (2) получил 6,7-дюймовый экран, оснащённый OLED LTPO-матрицей с частотой обновления от 1 до 120 Гц и разрешением 2412 × 1080 пикселей.

Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, а ёмкость аккумулятора составляет 4700 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Основные камеры здесь две, обе на 50 Мп. Новинка работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.0.

Стоимость устройства в Европе начинается с 679 евро за версию с 8/128 ГБ и 729 евро за вариант 12/256 ГБ. Топовая версия 12/512 ГБ оценена в 849 евро.