Точная дата презентации смартфонов Huawei Mate 30 рассекречена

Вчера в китайском Дунгуане стартовала конференции для разработчиков HDC 2019 (Huawei Developer Conference). В рамках неформального общения с приглашёнными на конференцию журналистами руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу (Wang Chenglu) раскрыл дату анонса серии мартфонов Huawei Mate 30.

Официальная презентация Mate 30 и Mate 30 Pro запланирована на 19 сентября 2019 года. Кроме того, Ван Ченглу раскрыл ряд характеристик смартфонов.

Их аппаратной основой станет ещё даже не анонсированный флагманский процессор Kirin 990, программной платформой выступит новейшая фирменная оболочка EMUI 10 на базе Android Q, релиз которой тоже пока не состоялся.

Одной из программных «фишек» станет функция Always On. Поскольку она задействует ресурсы нового процессора, прежние флагманы Huawei могут остаться без её поддержки.