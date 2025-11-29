Телефоны
Опубликовано 29 ноября 2025, 08:15
1 мин.

Точно не в начале весны: когда выгоднее всего покупать смартфон

Об этом рассказал пользователь iXBT.com
Стоимость телефонов редко остаётся стабильной. Чаще всего разные модели в разные месяцы года дорожают или дешевеют. Но от чего это зависит и как случайно не переплатить?
Точно не в начале весны: когда выгоднее всего покупать смартфон
© Ferra.ru

Цена телефона, по мнению эксперта, зависит в основном от двух факторов: сезонного спроса и расписания производителей. При этом распродажи, праздники, выход новых моделей приходятся обычно на одно и то же время.

Перед появлением новой модели магазины стараются распродать остатки предыдущей. Именно поэтому в такое время обычно бывают скидки. Наиболее заметными они бывают у смартфонов, которые относятся к средней и высокой ценовой категории.

В сентябре-октябре часто выходит много новых смартфонов. В этот период зачастую происходят и распродажи старых, а ещё магазины охотнее делают скидки из-за конкуренции.

Почти всегда реально сэкономить при покупке телефона можно в такие периоды, как конец ноября, конец декабря, март и апрель.

Точно не в начале весны: когда выгоднее всего покупать смартфон
© Ferra.ru

Летом брать новый смартфон не всегда выгодно. В это время спрос на телефоны снижается и при этом не всегда бывают скидки.

Есть и два периода в году, когда стоимость смартфонов почти всегда неоправданно высокая. Это сразу после выхода новых моделей и начале весны.

Источник:iXBT.com
Автор:Вячеслав Логинов
Теги:
#смартфон
,
#телефон
,
#покупка