«Только не списывай точь-в-точь»: HTC выпустит субфлагман с дизайном в стиле Samsung Galaxy S22

«Только не списывай точь-в-точь»: HTC выпустит субфлагман с дизайном в стиле Samsung Galaxy S22Но стоит признать — внешний вид радует
Сетевой аналитик Abhishek Yadav опубликовал фотографии нового смартфона HTC U23 Pro 5G, который привлекает внимание своим до боли знакомым дизайном.
Невооружённым взглядом можно заметить то, что сотрудники HTC, отвечающие за внешний вид смартфона, с большим уважением относятся к коллегам из Samsung.
Новинка очень сильно напоминает своим внешним видом модели серии Galaxy S22. Единственное, в отличие от корейских аппаратов, корпус HTC U23 Pro 5G как будто насильно был лишён слоя с краской.
Вместе с этим эксперт раскрыл и ключевые характеристики гаджета. В основе новинки лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1. Устройство также оснастят 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя.
Аккумулятор ёмкостью 4600 мАч будет поддерживать быструю проводную зарядку. Правда, пока что неизвестно, какой именно мощности.
Из прочего можно отметить AMOLED-дисплей и квадрокамеру с главным датчиком на 108 Мп и оптической стабилизацией. Характеристики остальных трёх сенсоров пока остаются в тайне.