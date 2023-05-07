«Только не списывай точь-в-точь»: HTC выпустит субфлагман с дизайном в стиле Samsung Galaxy S22

Невооружённым взглядом можно заметить то, что сотрудники HTC, отвечающие за внешний вид смартфона, с большим уважением относятся к коллегам из Samsung.

Новинка очень сильно напоминает своим внешним видом модели серии Galaxy S22. Единственное, в отличие от корейских аппаратов, корпус HTC U23 Pro 5G как будто насильно был лишён слоя с краской.