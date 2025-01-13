Только не списывай точь-в-точь: Oppo Find N5 получит титановый корпус

Ожидается, что запуск состоится в феврале 2025 года. Устройство станет преемником Find N3, выпущенного в октябре 2023 года.

Согласно последним данным, Find N5 получит титановый корпус, обеспечивающий не только прочность, но и легкость.

Смартфон будет тоньше предшественника (11.7 мм у Find N3) — как утверждают инсайдеры, его толщина составит менее 10 мм. Кроме того, устройство будет обладать влагозащитой уровня IPX8.

На задней панели Oppo Find N5 разместится тройная камера Hasselblad с перископическим объективом. Смартфон также поддерживает спутниковую связь, что станет одной из ключевых особенностей.

Внутри будет установлен чипсет Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий высокую производительность, и аккумулятор емкостью около 6000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.