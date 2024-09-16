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Опубликовано 16 сентября 2024, 07:36
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Толщину складывающегося втрое HUAWEI Mate XT сравнили с Galaxy Z Fold 6

Результат удивил!
Не так давно Huawei представила Mate XT — первый в мире смартфон, складывающийся втрое.
Толщину складывающегося втрое HUAWEI Mate XT сравнили с Galaxy Z Fold 6
© PhoneArena

Несмотря на то, что его стоимость в $2819 может ограничить круг покупателей, устройство уже вызвало интерес у почти 4 млн человек.

Инновационный дизайн Mate XT сравнивают с другими складными смартфонами, такими как Samsung Galaxy Z Fold 6.

Mate XT, хотя и имеет три экрана, практически не уступает по толщине конкуренту от Samsung. В сложенном состоянии его толщина составляет 12.8 мм, что лишь немного больше, чем у Galaxy Z Fold 6, который в сложенном виде имеет толщину 12.1 мм.

На недавно появившемся в интернете фото оба смартфона выглядят почти одинаково по толщине, что подчеркивает продвинутую инженерию Huawei:

Толщину складывающегося втрое HUAWEI Mate XT сравнили с Galaxy Z Fold 6
© PhoneArena

Отметим, что с выпуском Mate XT на рынок складывающихся смартфонов, Samsung оказывается под давлением, так как модели бренда уже долгое время подвергаются критике за отсутствие значительных инноваций.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
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