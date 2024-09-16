Толщину складывающегося втрое HUAWEI Mate XT сравнили с Galaxy Z Fold 6

Несмотря на то, что его стоимость в $2819 может ограничить круг покупателей, устройство уже вызвало интерес у почти 4 млн человек.

Инновационный дизайн Mate XT сравнивают с другими складными смартфонами, такими как Samsung Galaxy Z Fold 6.

Mate XT, хотя и имеет три экрана, практически не уступает по толщине конкуренту от Samsung. В сложенном состоянии его толщина составляет 12.8 мм, что лишь немного больше, чем у Galaxy Z Fold 6, который в сложенном виде имеет толщину 12.1 мм.

На недавно появившемся в интернете фото оба смартфона выглядят почти одинаково по толщине, что подчеркивает продвинутую инженерию Huawei: