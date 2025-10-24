Тонкий смартфон с 8300 мАч HONOR X9d поступил в продажу в РФ со скидкой и подарками

При толщине всего 7,9 мм модель сочетает премиальный дизайн, емкий аккумулятор и привлекательную цену.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 2 и камерой на 108 Мп с поддержкой ИИ-обработки снимков.

Ёмкий аккумулятор обеспечивает до двух дней автономной работы, а быстрая зарядка мощностью 66 Вт позволяет восполнить половину заряда менее чем за 30 минут.

HONOR X9d доступен в чёрном и голубом цветах в версиях с 8/256 и 12/512 ГБ памяти. В розничной сети МТС и на маркетплейсах действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и фирменные наушники HONOR Choice в подарок при покупке до 24 ноября.