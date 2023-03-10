06:04, 10 марта 2023
1 мин.
Топ-3 самых популярных смартфонов в мире — iPhone. Но какие именно модели?В топ-5 же нашлось место и для Samsung
Специалисты Counterpoint Research опубликовали свежий отчёт, показавший топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире на 2022 год.
Фото: MacRumors
Судя по списку, Apple пока что не о чем беспокоиться — именно её девайсы заняли первые три места рейтинга.
Лидером оказался базовый iPhone 13 — на его долю пришлось 5% всех общемировых продаж. Следом за ним идут iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max — их доля составила 2,6% и 1,7% соответственно.
Counterpoint Research
Замыкают топ-5 бюджетный Samsung Galaxy A13 и вновь iPhone — на этот раз iPhone 13 Pro.
Эксперты объясняют сильную позицию Apple в первой десятке её лояльной фанатской базой и инновационными технологиями.