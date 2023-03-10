Топ-3 самых популярных смартфонов в мире — iPhone. Но какие именно модели?

Судя по списку, Apple пока что не о чем беспокоиться — именно её девайсы заняли первые три места рейтинга.

Лидером оказался базовый iPhone 13 — на его долю пришлось 5% всех общемировых продаж. Следом за ним идут iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max — их доля составила 2,6% и 1,7% соответственно.