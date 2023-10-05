Топ-5 ИИ-фишек новеньких Google Pixel 8 и 8 Pro собрали в одном месте

Особое внимание компания уделила свежим ИИ-функциям в смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Вот пять ключевых фишек новинок, завязанных на данной технологии:

Magic Editor: Этот инструмент позволяет редактировать фотографии с помощью генеративного ИИ. Например, можно перемещать объекты на изображении или менять освещение.

Этот инструмент позволяет редактировать фотографии с помощью генеративного ИИ. Например, можно перемещать объекты на изображении или менять освещение. Zoom Enhance: Эта функция использует ИИ для улучшения качества увеличенных изображений, делая их более чёткими и реалистичными.

Эта функция использует ИИ для улучшения качества увеличенных изображений, делая их более чёткими и реалистичными. Recorder: Обновленное приложение для записи звука теперь может автоматически создавать краткие резюме разговоров, выделяя ключевые моменты.

Обновленное приложение для записи звука теперь может автоматически создавать краткие резюме разговоров, выделяя ключевые моменты. Audio Magic Eraser: Этот инструмент позволяет удалять нежелательные звуки из видео, например, шум толпы или свист ветра.

Этот инструмент позволяет удалять нежелательные звуки из видео, например, шум толпы или свист ветра. Assistant with Bard: Новый генеративный ИИ-помощник, который можно использовать с помощью текста, голоса или изображений.

Все эти функции стали возможны благодаря новому чипу Google Tensor G3, который был специально разработан для оптимизации работы ИИ на устройствах Pixel 8 и Pixel 8 Pro.