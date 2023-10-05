Топ-5 ИИ-фишек новеньких Google Pixel 8 и 8 Pro собрали в одном месте

19:05, 05 октября 2023
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Топ-5 ИИ-фишек новеньких Google Pixel 8 и 8 Pro собрали в одном местеКак тебе такое, Apple?
Накануне Google провела ежегодный Made by Google, на котором представила множество новинок. В том числе связанных с искусственным интеллектом.
Особое внимание компания уделила свежим ИИ-функциям в смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Вот пять ключевых фишек новинок, завязанных на данной технологии:
- Magic Editor: Этот инструмент позволяет редактировать фотографии с помощью генеративного ИИ. Например, можно перемещать объекты на изображении или менять освещение.
- Zoom Enhance: Эта функция использует ИИ для улучшения качества увеличенных изображений, делая их более чёткими и реалистичными.
- Recorder: Обновленное приложение для записи звука теперь может автоматически создавать краткие резюме разговоров, выделяя ключевые моменты.
- Audio Magic Eraser: Этот инструмент позволяет удалять нежелательные звуки из видео, например, шум толпы или свист ветра.
- Assistant with Bard: Новый генеративный ИИ-помощник, который можно использовать с помощью текста, голоса или изображений.
Все эти функции стали возможны благодаря новому чипу Google Tensor G3, который был специально разработан для оптимизации работы ИИ на устройствах Pixel 8 и Pixel 8 Pro.