Топ-менеджер Xiaomi показал новый смартфон в руках популярного певца

Исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал официальные фотографии готовящегося к выпуску смартфона Mi CC9, который вскоре пополнит новую молодёжную линейку Xiaomi CC.
На одном из фото смартфон держит китайская знаменитость — певец Рой Ванг (Roy Wang), также известный как Ван Юань (Wang Yuan), из популярного бойбэнда TFBoys. Он уже не первый раз участвует в продвижении бренда Xiaomi.
Смартфон выполнен в белом переливающемся корпусе. По словам Лэй Цзюня, такая расцветка получит маркетинговое название White Lovers. Модель ориентирована на любителей селфи и получила 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера обладает тремя модулями 48+16+12 Мп.
Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi CC9 оснащается 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с интегрированным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, процессором Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Стартовая цена ожидается в размере 377 долларов.
Официальный дебют смартфонов Xiaomi CC должен состояться 2 июля 2019 года.