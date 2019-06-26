Топ-менеджер Xiaomi показал новый смартфон в руках популярного певца

Исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал официальные фотографии готовящегося к выпуску смартфона Mi CC9, который вскоре пополнит новую молодёжную линейку Xiaomi CC.

На одном из фото смартфон держит китайская знаменитость — певец Рой Ванг (Roy Wang), также известный как Ван Юань (Wang Yuan), из популярного бойбэнда TFBoys. Он уже не первый раз участвует в продвижении бренда Xiaomi.