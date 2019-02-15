Топ-менеджер Xiaomi признался, что компания продаёт Redmi Note 7 в убыток

Глава бренда Redmi Лу Вэйбин (Lu Weibing) поделился в Weibo, китайском аналоге Twitter, неожиданным сообщением. Оказывается, компания Xiaomi крайне мало зарабатывает на Redmi Note 7 совсем мало.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 получил 48-мегапиксельную основную камеру и при этом стоит от 147 долларов. Неудивительно, что он стал настоящим хитом в Китае, находится в дефиците и недоступен в обычных розничных магазинах.

Как раз по поводу недоступности Redmi Note 7 в обычных магазинах пользователь соцсети и спросил топ-менеджера. На что тот ответил, что прибыль с Redmi Note 7 невелика, а некоторые версии вообще предлагаются в убыток.

Выход Redmi Note 7 за пределы Китая ожидается 21 февраля 2019 года.