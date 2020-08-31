Топ-менеджер Xiaomi раскритиковал Apple за автономность iPhone 12

Так, глава отдела программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань опубликовал на личной странице в китайской соцсети Weibo пост, в котором в достаточно резкой форме обратился к конкурентам: ”Такие емкости аккумуляторов с 5G, хей! Постыдитесь!”. По всей видимости, таким образом специалист намекнул, что 2 815 мАч, которыми, согласно слухам, будет оснащаться iPhone 12 Pro 5G — это крайне мало для смартфона, поддерживающего мобильные сети пятого поколения. Это же подтверждают его слова, которые говорят о том, что ”2 000 более надежны, чем 4000”.

Напомним, что последние утечки утверждают, что линейка iPhone будет представлена следующими моделями: iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном и аккумулятором 2 227 мАч, iPhone 12 Max с 6,1-дюймовым экраном и аккумулятором 2 775 мАч, iPhone 12 Pro с таким же экраном и аккумулятором 2 815 мАч, а также iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном и аккумулятором 3 687 мАч.