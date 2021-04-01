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Сегодня в 16:57
Топ-менеджер Xiaomi Redmi раскрыл сроки анонса первого игрового смартфона компании
Случится это раньше, чем мы могли бы предположить
Несмотря на празднование дня дурака, в сети сегодня происходит немало вполне серьёзных и интересных анонсов. Так, например, топ-менеджер компании Redmi Ван Тэн заявил, что уже в течение текущего месяца нас ждёт мероприятие в честь анонса первого игрового смартфона производителя.
По данным Gizmochina, этой новостью он поделился в китайской соцсети Weibo. Также издание сообщает, что устройство получит чип Dimensity 1200 от MediaTek в качестве основы.
К сожалению, никаких подробностей касательно грядущей новинки в сети нет. Но учитывая, что это именно что первый игровой смартфон бренда, можно ожидать, что Redmi вложится в его разработку по максимуму. В том числе и в плане снижения цены.