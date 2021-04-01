Топ-менеджер Xiaomi Redmi раскрыл сроки анонса первого игрового смартфона компании

По данным Gizmochina, этой новостью он поделился в китайской соцсети Weibo. Также издание сообщает, что устройство получит чип Dimensity 1200 от MediaTek в качестве основы.

К сожалению, никаких подробностей касательно грядущей новинки в сети нет. Но учитывая, что это именно что первый игровой смартфон бренда, можно ожидать, что Redmi вложится в его разработку по максимуму. В том числе и в плане снижения цены.