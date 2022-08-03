Топ-менеджеры Apple выступили против повышения цены на iPhone 14

Но теперь инсайдеры сообщают, что высшее руководство Apple приняло решение, что девайс должен сохранить свою цену. Поэтому продаваться iPhone 14 будет за 799 долларов. Ранее за ту же сумму можно было приобрести iPhone 12 и iPhone 13 на старте.

Правда, у этого решения есть объяснение. Так, например, последние слухи активно говорят об использовании в устройстве устаревшего процессора Apple A15 Bionic, который используется компанией в актуальной модели.

Отметим, что анонс линейки iPhone 14 ожидается традиционно в сентябре. Помимо базового iPhone 14, нас также ждут iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.