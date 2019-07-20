Топ-менеджеры бегут из Xiaomi

Сразу два топ-менеджера объявили о своём уходе из китайской компании Xiaomi. Речь идёт о Доноване Суне (Donovan Sung), глобальном директоре по продукту и маркетингу Xiaomi, а также Джай Мани (Jai Mani), менеджере по продукту направления Pocophone и индийского подразделения Xiaomi.

Донован Сун сообщил в своём аккаунте Twitter, что он работает в Xiaomi последний месяц. В компании американец китайского происхождения проработал пять лет. Это был его первый опыт жизни за пределами США. За время работы на Xiaomi он побывал в 80 с лишним странах, помогая китайской компании выходить на новые рынки.

Джай Мани торжественных объявлений не делал, но в его аккаунте Twitter указано, что он бывший менеджер по продукту Pocophone и индийского подразделения Xiaomi. Он тоже проработал в Xiaomi пять лет и был нанят ещё Хьюго Барра (Hugo Barra) в его бытность глобальным вице-президентом Xiaomi.