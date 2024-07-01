Топ продаваемых смартфонов в РФ возглавили модели стоимостью до 8 тысяч рублей

На первом месте Redmi A2+ в варианте с 64 ГБ (5000 руб.)

На втором месте Realme Note 50 64 ГБ (7000 руб.)

На третьем — Realme Note 50 128 ГБ (8000 руб.)

И лишь на четвёртом Xiaomi Redmi 12 256 ГБ (13 тысяч рублей)

А на пятом — Xiaomi Redmi 13 256 ГБ (13.5 тысяч рублей)

Общий объём продаж достиг 14,1 млн единиц на сумму 342 млрд рублей, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена смартфона составила 24,3 тыс. рублей.

По выручке лидерами оказались устройства Apple, среди которых самой продаваемой моделью стал iPhone 15 Pro Max 256 Гб. Китайские бренды также продолжают активную «экспансию» на российском рынке, увеличив свою долю продаж до 81% в натуральном и 49% в денежном выражении.

В рейтинге брендов по объёму продаж за первое полугодие 2024 года лидерство удерживает Xiaomi с долей 24%, за ним следуют TECNO (14%) и Realme (13%). По выручке лидером остаётся Apple, контролирующая 33% рынка, в то время как Xiaomi и Samsung делят второе и третье места с долями 16% и 15% соответственно.