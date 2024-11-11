Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны по соотношению цена/качество на конец 2024 года

Лидером стал Google Pixel 8a, который благодаря процессору Tensor G3, OLED-дисплею с частотой 120 Гц и поддержке ИИ-функций стал достойной альтернативой более дорогому Pixel 8.

Motorola Moto G Power 5G (2024) занял второе место, предлагая IPS-экран FullHD+ на 120 Гц, NFC и стереодинамики при доступной цене, несмотря на ограниченное обновление до Android 15.

Третье место досталось iPhone 14 — идеальный выбор для обновления со старых моделей, хоть и без поддержки экрана с высокой частотой обновления.

OnePlus 12R и его AMOLED-экран ProXDR с частотой до 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 2 и зарядка на 100 Вт обеспечили ему четвертое место.

Среди бюджетных моделей выделились Samsung Galaxy A03S и TCL 50 XL 5G, предлагая приемлемые характеристики за минимальную цену. iPhone SE (2022) остаётся доступным вариантом для поклонников Apple, но с устаревшими характеристиками.