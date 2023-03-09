Топчутся на месте: раскрыта неприятная подробность об экране складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5

Так, по данным инсайдеров, Galaxy Z Fold 5 получит такой же внешний дисплей, как и предшественник — 6,2-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED.

Отметим, что решение Samsung оставить данный экран того же размера, что и в Z Fold 4, может разочаровать тех, кто надеялся на больший экран. И это логично, учитывая, что у тех же Xiaomi Mi Mix Fold или Huawei Mate Xs 2 внешние дисплеи больше, чем у Samsung.

Но есть и то, что корейцы могут улучшить в Galaxy Z Fold 5. Например, систему камер, повышенную прочность и увеличенное время автономной работы. Также ходят слухи о возможной поддержке стилуса в Z Fold 5, впервые в линейке складных телефонов Samsung.