Топовая версия флагманского Xiaomi Redmi K40 рухнула в цене на фоне слухов о новеньком Redmi K50

На фоне этого цена предыдущего смартфона линейки резко начала падать. Так, например, Redmi K40, который ещё в начале года можно было купить лишь за 330 долларов (25,6 тыс рублей), сейчас продаётся за 290 долларов (22,5 тыс рублей).

Стоит отметить, что речь идёт о максимальной версии аппарата, с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Напомним, что устройство получило чип Snapdragon 870 в качестве основы, а также быструю память LPDDR5 и UFS 3.1. Ещё одной особенностью Redmi K40 стал Samsung AMOLED-дисплей стандарта E4 с частотой обновления 120 Гц.