Топовый чип Snapdragon 8 Elite продолжил троттлить даже в ледяной воде

Один из владельцев Xiaomi 15 Pro провел необычный тест, погрузив смартфон в ледяную воду для охлаждения чипа во время нагрузки.

Несмотря на такую необычную «систему охлаждения», чип продолжал троттлить, и в бенчмарке Geekbench 6 показал результаты ниже ожидаемых: около 3000 баллов в одноядерном тесте и 9000 — в многоядерном.

При этом пиковое энергопотребление достигло впечатляющих 25 Вт, что крайне высоко для мобильного процессора.

Проблемы с нагревом и троттлингом не ограничиваются только Xiaomi 15 Pro. Snapdragon 8 Elite используется в нескольких флагманских устройствах, включая Realme GT7 Pro, Asus ROG Phone 9, OnePlus 13 и HONOR Magic7.

В реальных сценариях, таких как игры и повседневные приложения, энергопотребление процессора значительно ниже, но вопрос перегрева под нагрузкой остается актуальным.