Топовый флагман Xiaomi 14 Ultra засветился на сайте Geekbench

Согласно данным, опубликованным на сайте, новинка оборудована 16 ГБ оперативной памяти и работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Устройство, получившее кодовое название «aurora», продемонстрировало впечатляющие результаты в тестах производительности, набрав 9317 баллов в одноядерном и 26 523 баллов в многоядерном режимах.

Xiaomi 14 Ultra оснащен экраном с разрешением 2K+ и поддерживает спутниковую связь, что делает его одним из самых мощных и технологически продвинутых устройств в линейке Xiaomi.

Кроме того, смартфон включает в себя аккумулятор емкостью 5180 мАч и четыре камеры с разрешением 50 Мп каждая, главная из которых оснащена сенсором Sony LYT-900 и поддерживает регулируемую диафрагму от f/1.63 до f/4.0.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен в конце февраля.