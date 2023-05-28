Топовый смартфон Meizu 20 с «кинотеатральным» экраном появился в продаже

Пока что речь идёт о предзаказ, которые сменятся ритейловыми продажами уже 12 июня. Уже известны цены на различные конфигурации устройства. Они следующие:

12/256 ГБ за $890;

12/512 ГБ за $1030;

16 ГБ/1 ТБ за $1200.

В основе Meizu 20 Infinity Unbounded Edition лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. При этом дисплей у устройства 6,79-дюймовый, выполненный по технологии OLED.