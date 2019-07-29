Товары из AliExpress начнут продавать в сетевых российских магазинах

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках программы AliExpress выступит в качестве оптового поставщика товаров для розничных сетей. На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, и одежда, - всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований.

Также при подборе ассортимента будут учитываться особенности региона и торговой сети. Первыми оптовыми клиентами AliExpress стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. Отмечается, что компания также ведет переговоры с несколькими крупнейшими российскими продуктовыми сетями о поставках сезонного непищевого ассортимента.