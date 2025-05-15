Трамп попросил Apple не переносить производство iPhone в Индию

Опубликовано 15 мая 2025, 17:391 мин.
Трамп попросил Apple не переносить производство iPhone в ИндиюКомпания планировала сократить зависимость от Китая
Президент США Дональд Трамп выступил против планов компании Apple по переносу производства iPhone в Индию. По его словам, он обсудил этот вопрос напрямую с генеральным директором компании Тимом Куком во время визита в Катар.
Apple в последние годы активно наращивает сборку смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от китайских заводов. Однако Трамп заявил, что не хочет, чтобы американская компания развивала производство в Индии, и добавил, что в результате переговоров Apple увеличит объемы сборки на территории США.
Сложности в торговле с Индией также стали темой заявления президента. По его словам, страна установила одни из самых высоких тарифов в мире, что затрудняет продажу американских товаров. Тем не менее, он отметил, что индийская сторона предложила снизить пошлины, стремясь к новому соглашению об импорте.