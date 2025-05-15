Трамп попросил Apple не переносить производство iPhone в Индию

Apple в последние годы активно наращивает сборку смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от китайских заводов. Однако Трамп заявил, что не хочет, чтобы американская компания развивала производство в Индии, и добавил, что в результате переговоров Apple увеличит объемы сборки на территории США.

Сложности в торговле с Индией также стали темой заявления президента. По его словам, страна установила одни из самых высоких тарифов в мире, что затрудняет продажу американских товаров. Тем не менее, он отметил, что индийская сторона предложила снизить пошлины, стремясь к новому соглашению об импорте.