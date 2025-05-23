Трамп пригрозил Apple 25% пошлиной за iPhone, собранные не в США

Это высказывание вызвало мгновенную реакцию на финансовом рынке — акции Apple снизились на 2,5% еще до открытия торгов, потянув за собой американские фондовые индексы.

Пока неясно, имеет ли Трамп юридическое основание вводить такую пошлину против конкретной компании. В самой Apple пока не прокомментировали ситуацию.

На фоне прошлых тарифных ограничений против Китая, компания начала переносить производство в Индию, чтобы снизить риски для цепочек поставок и избежать роста цен на продукцию. Согласно последним данным, большая часть iPhone, предназначенных для американского рынка во втором квартале года, будет собираться именно в Индии.