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Трамп заявил о превосходстве прежних iPhone над нынешними
Теперь понятно каким смартфоном он пользуется
Дональд Трамп известен своими публикациями в Twitter, которые порой вызывают шумиху у пользователей. Так, на этот раз президент США на своем официальном аккаунте раскритиковал новый iPhone, заявив, что кнопка "домой" в предыдущих моделях смартфона внизу была гораздо удобнее.
”Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!” - написал президент США в Twitter, адресуя свое послание главе Apple Тиму Куку.
Напомним, что в новых смартфонах от Apple данная кнопка отсутствует, а вся передняя панель занята экраном. Начиная с модели iPhone X, компания решила отказаться от круглой кнопки внизу смартфона, а последней моделью, в котором она присутствовала был iPhone 8, показанный два года назад.
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