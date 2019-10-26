Трамп заявил о превосходстве прежних iPhone над нынешними

”Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!” - написал президент США в Twitter, адресуя свое послание главе Apple Тиму Куку.

Напомним, что в новых смартфонах от Apple данная кнопка отсутствует, а вся передняя панель занята экраном. Начиная с модели iPhone X, компания решила отказаться от круглой кнопки внизу смартфона, а последней моделью, в котором она присутствовала был iPhone 8, показанный два года назад.