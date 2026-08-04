Третьяковская галерея анонсировала выставку «Вокруг пейзажа»

Помимо работ из собрания галереи, зрители увидят фотографии победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE — в том числе снимки, сделанные на новую серию смартфонов HUAWEI Pura 90s. Работы представят в диджитал-части экспозиции и в отдельной офлайн-инсталляции на втором этаже.

Именно техническая начинка Pura 90s объясняет, почему смартфон стал инструментом для съемки пейзажей музейного уровня. Флагманская модель HUAWEI Pura 90s Pro Max получила телеобъектив 200 МП с ультрабольшим сенсором для детализированной съемки удаленных объектов и впервые в линейке — аппаратную обработку RAW 200 МП в реальном времени для 20-кратной телескопической съемки фото и видео. Ультракамера 50 МП с сенсором RYYB 1/1,28 дюйма сохраняет насыщенность и контраст света и тени даже в сложных портретных условиях. Объектив XMAGE второго поколения обеспечивает на 43% более высокую точность цветопередачи и на 34% более широкий цветовой охват — параметры, критичные для естественной передачи оттенков природы. Дополняют систему ультраширокоугольный модуль на 40 мегапикселей и селфи-камера на 13 Мп.

Конкурс HUAWEI XMAGE проводится с 2017 года и собрал около пяти миллионов заявок из 170 стран, а в 2024–2025 годах получил продолжение в формате офлайн-выставок в Шанхае, Париже, Дубае и Москве. Российский этап XMAGE Awards 2026 стартовал весной и завершится в конце лета — регистрация на сайте HUAWEI в разделе Community открыта до 30 августа.