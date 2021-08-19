Три новых смартфона Xiaomi получили расширяемую оперативную память

Так, воспользоваться Memory Extension пользователи Xiaomi Mi Mix 4 могут благодаря стабильной китайской прошивке 12.5.4.0.RKMCNXM, в то время как для Mi 10T Lite и Mi 10 Lite она распространяется в бета-версии. Об этом стало известно благодаря инсайдеру, разработчику и по совместительству переводчику MIUI Кацперу Скшипеку (Kacper Skrzypek).