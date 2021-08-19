Три новых смартфона Xiaomi получили расширяемую оперативную память

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Сегодня в 17:01
Три новых смартфона Xiaomi получили расширяемую оперативную памятьXiaomi Mi Mix 4, Mi 10T Lite и Mi 10 Lite
Китайская компания Xiaomi добавила функцию для расширения оперативной памяти в три новых смартфона — Xiaomi Mi Mix 4, Mi 10T Lite и Mi 10 Lite.
Так, воспользоваться Memory Extension пользователи Xiaomi Mi Mix 4 могут благодаря стабильной китайской прошивке 12.5.4.0.RKMCNXM, в то время как для Mi 10T Lite и Mi 10 Lite она распространяется в бета-версии. Об этом стало известно благодаря инсайдеру, разработчику и по совместительству переводчику MIUI Кацперу Скшипеку (Kacper Skrzypek).
Сообщается также, что в ближайшее время нововведение будет доступно и для Mi 10 Lite 5G. Ожидается также, что и глобальные пользователи смогут воспользоваться данной возможностью. Предполагается, что они заполучат ее с выходом MIUI 13.