Тройная раскладушка Samsung уже готова, но компания отложила релиз — боится невостребованности

Однако компания не спешит выпускать новинку, опасаясь, что устройство окажется невостребованным. Об этом сообщил официальный представитель бренда в интервью Android Authority.

По его словам, тройная раскладушка «готова уже давно» и полностью спроектирована. Но запуск откладывается, так как компания сомневается в коммерческом успехе устройства. Основной вопрос — действительно ли потребителям нужно такое решение.

При этом глава мобильного подразделения Samsung TM Roh заявил в интервью The Korea Times, что устройство всё ещё дорабатывается.

По его словам, сейчас команда сосредоточена на улучшении удобства использования, а окончательное название модели пока не выбрано. В компании всё же рассчитывают выпустить новинку до конца 2025 года.

По слухам, цена Galaxy G Fold составит около 4 млн вон — почти $3000. Такой ценник делает тройную раскладушку нишевым продуктом для узкой аудитории.