Тройную раскладушку Galaxy G Fold оснастят 10" экраном и ценой в $3000

Согласно свежим утечкам, смартфон получит OLED-дисплей диагональю 10 дюймов в полностью разложенном виде и станет самым дорогим устройством бренда: его цена в Южной Корее составит около 4 млн вон, что эквивалентно $3000.

Массовое производство начнётся в сентябре 2025 года, а релиз запланирован на IV квартал. Изначально продажи будут ограничены двумя рынками — Китаем и Южной Кореей. Причина — высокая себестоимость и сложность конструкции, из-за чего выпуск будет ограниченным.

Galaxy G Fold, скорее всего, оснастят чипсетом Snapdragon 8 Elite. Несмотря на увеличенный размер, аккумулятор будет меньше, чем у HUAWEI Mate XT (5600 мАч), из-за нехватки места и проблем с нагревом.

Также ожидается поддержка зарядки мощностью всего 25 Вт. Подробности могут быть раскрыты на ближайшей презентации Galaxy Unpacked.