"Труба и котлы": в России представили iPhone со встроенными Rolex

В России появился iPhone 14 Pro Max с встроенными часами Rolex Daytona. Теперь можно сделать предзаказ на iPhone 15 Pro Max Daytona.

Компания Caviar, известная своими дорогими вариантами смартфонов, представила ограниченную серию iPhone 14 Pro Max с встроенными часами Rolex Daytona. Будет выпущено всего три таких телефона.

Согласно пресс-службе компании, корпус iPhone Daytona был создан с вдохновением от коллекции Rolex Daytona, имитируя гоночный автомобиль 1930-х годов. В нем есть декоративные спидометры и переключатели из 18-каратного золота.

Также можно заказать такое оформление для iPhone 15 Pro Max, который пока не представлен Apple. Caviar уже принимает предварительные заказы на стандартные и кастомизированные версии iPhone 15 Pro.

iPhone 14 Pro Daytona собирается вручную и занимает около 1,5 месяца. В его корпусе используются часы Rolex Cosmograph Daytona. Они полностью функционируют и заводятся с помощью заводной головки. Цены на iPhone 14 Pro Daytona начинаются от 10 000 000 рублей.