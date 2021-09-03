Трёхлетние фирменные смартфоны Google начали массово выходить из строя и требовать перепрошивку

Речь идёт о смартфонах Pixel 3 и 3 XL – именно с этими моделями связана поломка. Режим EDL предусмотрен в устройствах с чипами Qualcomm: если пользователь что-то «сломает» в ОС гаджета или установит конфликтующее программное обеспечение, система автоматически заблокирует телефон для принудительной перепрошивки. В противном случае смартфон будет постоянно перегружаться. Но ситуация, которую описывают множество пользователей гаджетов из линейки Pixel, – самопроизвольный переход смартфонов в EDL без возможности восстановления до предыдущей функциональности.

Многие пользователи подчёркивают, что в этом состоянии на экране устройства отображён его ID и больше ничего. Телефон заряжается, но не реагирует на касания или нажатия кнопок. По словам многих пользователей, ситуация пока не имеет решения. Отмечается, что эта поломка имеет массовый характер, что может грозить производителю судом.

Напомним, гаджеты Pixel 3 и 3 XL появились в продаже в октябре 2018 года.